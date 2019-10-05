"Ворскла" врятувалася від п'ятої поспіль поразки в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У 10-му турі чемпіонату України з футболу полтавська "Ворскла" вдома приймала "Маріуполь", повідомляє кореспондент УНН.
Обидва голи у матчі припали на другу половину. На 57 хвилині подача з кутового від Чурка принесла гостям гол ударом головою Чоботенка. Тільки на 2 компенсованій хвилині приазовці дозволили Васіну прийняти без опіки м'яч та завдати результативного пострілу у нижній кут воріт – 1:1.
Зауважимо, що після цієї нічиєї "Ворскла" і "Маріуполь" продовжують перебувати в другій шістці турнірній таблиці УПЛ.
Нагадаємо, "Динамо" потрапило на "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубку України.