"Ворскла" спаслась от пятого подряд поражения в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В 10-м туре чемпионата Украины по футболу полтавская "Ворскла" дома принимала "Мариуполь", сообщает корреспондент УНН.
Оба гола в матче пришлись на вторую половину. На 57 минуте подача с углового от Чурко принесла гостям гол ударом головой Чоботенко. Только на 2 компенсированной минуте приазовцы позволили Васину принять без опеки мяч и нанести результативный выстрел в нижний угол ворот - 1:1.
Отметим, что после этой ничьей "Ворскла" и "Мариуполь" продолжают находиться во второй шестерке турнирной таблицы УПЛ.
Напомним, "Динамо" попало на "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины.