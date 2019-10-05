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"Ворскла" спаслась от пятого подряд поражения в УПЛ

Киев • УНН

 • 8398 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В 10-м туре чемпионата Украины по футболу полтавская "Ворскла" дома принимала "Мариуполь", сообщает корреспондент УНН.

"Ворскла" спаслась от пятого подряд поражения в УПЛ

Оба гола в матче пришлись на вторую половину. На 57 минуте подача с углового от Чурко принесла гостям гол ударом головой Чоботенко. Только на 2 компенсированной минуте приазовцы позволили Васину принять без опеки мяч и нанести результативный выстрел в нижний угол ворот - 1:1.

Отметим, что после этой ничьей "Ворскла" и "Мариуполь" продолжают находиться во второй шестерке турнирной таблицы УПЛ.

Напомним, "Динамо" попало на "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины.

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