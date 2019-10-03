"Динамо" потрапило на "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Будинку футболу за участі зірок вітчизняного футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України сезону-2019/2020. Про це інформує УАФ, передає УНН.
Церемонію проводили легендарні українські футболісти Павло Яковенко та Владислав Ващук, які витягли в одну із пар головне протистояння українського футболу – "Шахтар" проти "Динамо".
Інші пари команд:
"Колос" (Ковалівка) — "Ворскла" (Полтава)
"Минай-Закарпаття" (Ужгород) — "Львів" (Львів)
"Миколаїв" (Миколаїв) — "Десна" (Чернігів)
"Альянс" (Липова Долина) — "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)
"Інгулець" (Петрове) — "Дніпро-1" (Дніпро)
"Маріуполь" (Маріуполь) — "Олімпік" (Донецьк)
"Олександрія" (Олександрія) — "Зоря" (Луганськ).
Варто зазначити, що базовий день ігор — 30 жовтня 2019 року.
Додамо також, чинним володарем трофею є "Шахтар".
Нагадаємо, 1 жовтня донецький "Шахтар" здобув першу перемогу в "Лізі чемпіонів" сезону 2019/2020.