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"Динамо" попало на "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины

Киев • УНН

 • 12558 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Доме футбола с участием звезд отечественного футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2019/2020. Об этом информирует УАФ, передает УНН.

"Динамо" попало на "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины

Церемонию проводили легендарные украинские футболисты Павел Яковенко и Владислав Ващук, которые вытащили в одну из пар главное противостояние украинского футбола - "Шахтер" против "Динамо".

Другие пары команд:

"Колос" (Ковалевка) - "Ворскла" (Полтава)

"Минай-Закарпатье" (Ужгород) - "Львов" (Львов)

"Николаев" (Николаев) - "Десна" (Чернигов)

"Альянс" (Липовая Долина) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)

"Ингулец" (Петрово) - "Днепр-1" (Днепр)

"Мариуполь" (Мариуполь) - "Олимпик" (Донецк)

"Александрия" (Александрия) - "Заря" (Луганск).

Стоит отметить, что базовый день игр - 30 октября 2019 года.

Добавим также, действующим обладателем трофея является "Шахтер".

Напомним, 1 октября донецкий "Шахтер" одержал первую победу в "Лиге чемпионов" сезона 2019/2020.

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