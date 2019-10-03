"Динамо" попало на "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Доме футбола с участием звезд отечественного футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2019/2020. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
Церемонию проводили легендарные украинские футболисты Павел Яковенко и Владислав Ващук, которые вытащили в одну из пар главное противостояние украинского футбола - "Шахтер" против "Динамо".
Другие пары команд:
"Колос" (Ковалевка) - "Ворскла" (Полтава)
"Минай-Закарпатье" (Ужгород) - "Львов" (Львов)
"Николаев" (Николаев) - "Десна" (Чернигов)
"Альянс" (Липовая Долина) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)
"Ингулец" (Петрово) - "Днепр-1" (Днепр)
"Мариуполь" (Мариуполь) - "Олимпик" (Донецк)
"Александрия" (Александрия) - "Заря" (Луганск).
Стоит отметить, что базовый день игр - 30 октября 2019 года.
Добавим также, действующим обладателем трофея является "Шахтер".
Напомним, 1 октября донецкий "Шахтер" одержал первую победу в "Лиге чемпионов" сезона 2019/2020.