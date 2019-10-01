Гол в додатковий час подарував "Шахтарю" перемогу над "Аталантою"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У другому турі Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" у Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" зустрічався з "Аталантою", повідомляє кореспондент УНН.
Номінальні господарі поля активніше почали зустріч і за фол Кривцова отримали право на пробиття пенальті на 16 хвилині. Однак на удар Йосіпа Ілічіча зреагував Пятов. Згодом Пашаліч поцілив у штангу воріт після чого "Аталанта" вийшла вперед вже у наступній атаці. Пятов невдало зіграв на виході з рамки і дозволив Сапаті головою переправити снаряд у порожню сітку.
До перерви Алан Патрік вивів Мораеса на побачення з воротарем, який відправив ігровий снаряд у сітку. В компенсований час Марлос зі штрафного влучив у поперечину. На 5 додатковій хвилині до матчу "гірники" піймали клуб із Бергамо на контратаці – Додо вивів передачею Соломона на голкіпера італійців. Ізраїльтянин поклав воротаря на газон та забив (2:1).
Відзначимо, що Руслан Маліновський з'явився на полі на 57 хвилині і встиг тільки заробити жовту картку за "Аталанту".
Примітно, що У "Шахтаря" в активі три очки в групі С, у "Аталанти" жодного.
Додамо, 6 жовтня о 14:00 "гірники" гратимуть у чемпіонаті України з "Дніпром-1", а наступний матч Ліги чемпіонів проведуть 22 жовтня о 19:55 із загребським "Динамо" на ОСК "Металіст".