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Гол в дополнительное время подарил "Шахтеру" победу над "Аталанта"

Киев • УНН

 • 11490 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Во втором туре Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" в Милане на стадионе "Сан-Сиро" встречался с "Аталантой", сообщает корреспондент УНН.

Гол в дополнительное время подарил "Шахтеру" победу над "Аталанта"

Номинальные хозяева поля активнее начали встречу и за фол Кривцова получили право на пробитие пенальти на 16 минуте. Однако на удар Йосип Иличич среагировал Пятов. Впоследствии Пашалич попал в штангу ворот после чего "Аталанта" вышла вперед уже в следующей атаке. Пятов неудачно сыграл на выходе из рамки и позволил Сапата головой переправить снаряд в пустую сетку.

До перерыва Алан Патрик вывел Мораеса на свидание с вратарем, отправил игровой снаряд в сетку. В компенсированное время Марлос со штрафного попал в перекладину. На 5 добавленной минуте к матчу "горняки" поймали клуб из Бергамо на контратаке - Додо вывел передачей Соломона голкипера итальянцев. Израильтянин положил вратаря на газон и забил (2:1).

Отметим, что Руслан Малиновский появился на поле на 57 минуте и успел только заработать желтую карточку за "Аталанту".

Примечательно, что У "Шахтера" в активе три очка в группе С, у "Аталанты" ни одного.

Добавим, 6 октября в 14:00 "горняки" будут играть в чемпионате Украины с "Днепром-1", а следующий матч Лиги чемпионов проведут 22 октября в 19:55 с загребским "Динамо" на ОСК "Металлист".

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