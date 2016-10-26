“Ворскла” та “Дніпро” пробилися в 1/4 фіналу Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Полтавська “Ворскла” та дніпровський “Дніпро” пробилися в 1/4 фіналу Кубку України, передає УНН з посиланням на УПЛ.
Полтавчани в гостях мінімально переграли команду Першої ліги “Верес”. Єдиний гол в зустрічі забив Юрій Коломоєць.
В іншому матчі 1/8 голів в основний час не було. Доля путівки вирішувалась в серії післяматчевих пенальті. З рахунком 7:6 “Дніпро” пробився в 1/4фіналу.
Нагадаємо, ФК “Карпати” вибули з Кубку України від команди Першої ліги.