"Ворскла" и "Днепр" пробились в 1/4 финала Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Полтавская "Ворскла" и днепровский "Днепр" пробились в 1/4 финала Кубка Украины, передает УНН со ссылкой на УПЛ.
Полтавчане в гостях минимально переиграли команду Первой лиги "Верес". Единственный гол во встрече забил Юрий Коломоец.
В другом матче 1/8 голов в основное время не было. Судьба путевки решалась в серии послематчевых пенальти. Со счетом 7:6 "Днепр" пробился в 1/4финалу.
Напомним, ФК "Карпаты" выбыли из Кубка Украины от команды Первой лиги.