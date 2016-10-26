"Ворскла" и "Днепр" пробились в 1/4 финала Кубка Украины

Полтавчане в гостях минимально переиграли команду Первой лиги "Верес". Единственный гол во встрече забил Юрий Коломоец.

В другом матче 1/8 голов в основное время не было. Судьба путевки решалась в серии послематчевых пенальти. Со счетом 7:6 "Днепр" пробился в 1/4финалу.

Напомним, ФК "Карпаты" выбыли из Кубка Украины от команды Первой лиги.