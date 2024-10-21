Ворожий удар по Запоріжжю: 7 поранених, пошкоджено понад 30 будинків
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю поранено сім людей та пошкоджено понад 30 будинків. Відповідні служби обстежують пошкоджені об'єкти, оцінюючи наслідки атаки.
Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю поранено сім людей та пошкоджено понад 30 будинків, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Сім людей поранено, понад 30 будинків пошкоджено. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю. Пошкоджені об’єкти обстежують відповідні служби
Армія рф вдарила по дитсадку у Запоріжжі: з-під завалів дістали двох людей21.10.24, 11:07 • 14684 перегляди