Вражеский удар по Запорожью: 7 раненых, повреждено более 30 домов

В результате вражеского удара по Запорожью ранены семь человек и повреждены более 30 домов, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Семь человек ранены, более 30 домов повреждены. Таковы предварительные последствия вражеского удара по Запорожью. Поврежденные объекты обследуют соответствующие службы - написал Федоров.

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