Вражеский удар по Запорожью: 7 раненых, повреждено более 30 домов
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Запорожью ранены семь человек и повреждены более 30 домов. Соответствующие службы обследуют поврежденные объекты, оценивая последствия атаки.
В результате вражеского удара по Запорожью ранены семь человек и повреждены более 30 домов, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Семь человек ранены, более 30 домов повреждены. Таковы предварительные последствия вражеского удара по Запорожью. Поврежденные объекты обследуют соответствующие службы
Армия рф ударила по детсаду в Запорожье: из-под завалов достали двух человек21 октября 2024, 08:07 • 7279 просмотров