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Ворожий дрон влучив у житловий будинок у Нікополі: зайнялась пожежа

Ворожий дрон влучив у житловий будинок у Нікополі: зайнялась пожежа

Київ • УНН

 • 24412 перегляди

Російський безпілотник завдав удару по житловому будинку в Нікополі, спричинивши пожежу; про постраждалих не повідомляється.

російські війська сьогодні атакували "шахедами" Нікополь Дніпропетровської області. Один з дронів влучив у житловий будинок, сталась пожежа. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС. 

Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Нікополі. Сьогодні армія рф вчергове атакувала місто дронами-камікадзе. Внаслідок падіння одного з ударних БпЛА відбулось руйнування та займання двоповерхового житлового будинку на площі 80 кв.м. 

- йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники пожежу вже ліквідували. Ніхто не постраждав.

Доповнення

Уночі українські військові збили над Дніпропетровською областю 6 "шахедів". Усі були знищені у Криворізькому районі. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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