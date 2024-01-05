Ворожий дрон влучив у житловий будинок у Нікополі: зайнялась пожежа

російські війська сьогодні атакували "шахедами" Нікополь Дніпропетровської області. Один з дронів влучив у житловий будинок, сталась пожежа. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Нікополі. Сьогодні армія рф вчергове атакувала місто дронами-камікадзе. Внаслідок падіння одного з ударних БпЛА відбулось руйнування та займання двоповерхового житлового будинку на площі 80 кв.м. - йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники пожежу вже ліквідували. Ніхто не постраждав.

Доповнення

Уночі українські військові збили над Дніпропетровською областю 6 "шахедів". Усі були знищені у Криворізькому районі.