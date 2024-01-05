Вражеский дрон попал в жилой дом в Никополе: загорелся пожар

российские войска сегодня атаковали "шахедами" Никополь Днепропетровской области. Один из дронов попал в жилой дом, загорелся пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Вражеский беспилотник попал в жилой дом в Никополе. Сегодня армия рф в очередной раз атаковала город дронами-камикадзе. В результате падения одного из ударных БпЛА произошло разрушение и возгорание двухэтажного жилого дома на площади 80 кв.м. - говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели пожар уже ликвидировали. Никто не пострадал.

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Ночью украинские военные сбили над Днепропетровской областью 6 "шахедов". Все были уничтожены в Криворожском районе.