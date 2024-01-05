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Вражеский дрон попал в жилой дом в Никополе: загорелся пожар

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 14:41  •  19046 просмотра

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Российский беспилотник нанес удар по жилому дому в Никополе, вызвав пожар; о пострадавших не сообщается.

российские войска сегодня атаковали "шахедами" Никополь Днепропетровской области. Один из дронов попал в жилой дом, загорелся пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. 

Вражеский беспилотник попал в жилой дом в Никополе. Сегодня армия рф в очередной раз атаковала город дронами-камикадзе. В результате падения одного из ударных БпЛА произошло разрушение и возгорание двухэтажного жилого дома на площади 80 кв.м. 

- говорится в сообщении ГСЧС. 

Спасатели пожар уже ликвидировали. Никто не пострадал.

Дополнение

Ночью украинские военные сбили над Днепропетровской областью 6 "шахедов". Все были уничтожены в Криворожском районе. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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