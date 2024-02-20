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Ворожий дрон атакував пересувний медпункт на Херсонщині

Ворожий дрон атакував пересувний медпункт на Херсонщині

Київ • УНН

 • 22052 перегляди

Атака російського безпілотника на мобільний медичний центр у Станіславському районі Херсонської області спричинила пожежу.

Армія рф сьогодні, 20 лютого, атакували з ударного дрона пересувний медпункт у Станіславській громаді Херсонської обалсті, сталася пожежа. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.

російська армія з безпілотника атакувала пересувний медичний пункт у Станіславській громаді

- йдеться у повідомленні ОВА.

Пошкоджень зазнав генератор та знищено кондиціонер. Через ворожий обстріл також виникла пожежа, яку оперативно вдалося ліквідувати. 

Доповнення 

Внаслідок обстрілів російськими військовими Херсонщини у ніч на 20 листопада пошкоджені два дитячих садочки та школа.

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