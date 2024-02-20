Атака рф на Сумщину: ворог поцілив "Ланцетом", загинула родина - мати з двома синами і двоє родичок
Київ • УНН
Сім'я з п'яти осіб, включаючи матір, двох синів і двох далеких родичів, загинула, коли російський ударний безпілотник "Ланцет" влучив у їхній будинок у Сумській області під час ранкового обстрілу.
У будинок в Сумській області під час ранкової атаки російських військ поцілив ворожий ударний дрон типу "Ланцент", загинула родина: мати з двома синами і двоє їхніх дальніх родичок, повідомили у Сумській ОВА у вівторок, пише УНН.
"Встановлено, що у житловий будинок влучив ворожий ударний БпЛА типу "Ланцент". Внаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста
Армія рф вранці вдарила по Сумщині: сталася пожежа, є загиблі20.02.24, 08:43 • 30312 переглядiв