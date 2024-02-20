Атака рф на Сумщину: ворог поцілив "Ланцетом", загинула родина - мати з двома синами і двоє родичок

У будинок в Сумській області під час ранкової атаки російських військ поцілив ворожий ударний дрон типу "Ланцент", загинула родина: мати з двома синами і двоє їхніх дальніх родичок, повідомили у Сумській ОВА у вівторок, пише УНН.

"Встановлено, що у житловий будинок влучив ворожий ударний БпЛА типу "Ланцент". Внаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста - повідомили в ОВА у Telegram.

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