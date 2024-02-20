Атака рф на Сумскую область: враг атаковал "Ланцетом", погибла семья - мать с двумя сыновьями и двое родственниц

В дом в Сумской области во время утренней атаки российских войск попал вражеский ударный дрон типа "Ланцент", погибла семья: мать с двумя сыновьями и двое их дальних родственниц, сообщили в Сумской ОВА во вторник, пишет УНН.

Установлено, что в жилой дом попал вражеский ударный БПЛА типа "Ланцент". В результате попадания погибла семья: мать и двое сыновей, а также двое их дальних родственниц: бабушка и женщина, которая приехала из другого города - сообщили в ОВА в Telegram.

Армия рф утром ударила по Сумщине: произошел пожар, есть погибшие