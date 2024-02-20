Армия рф утром ударила по Сумщине: произошел пожар, есть погибшие
Киев • УНН
Российская армия атаковала Новослободскую общину в Сумской области 20 февраля, вызвав пожар в жилом доме и гибель двух человек.
Сегодня, 20 февраля российские оккупанты ударили по Новослободской громаде Конотопского района Сумской области. В результате вражеской атаки возник пожар в жилом доме, известно о двух погибших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА.
В 5 часов утра враг совершил авиационно-артиллерийский удар по Новослободской громаде Конотопского района. В результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Пожар локализован. Обнаружены тела двух погибших
Как отмечается, разбор завалов и поисковые работы продолжаются.
Информация о последствиях обстрела уточняется.
Сумщина: из-за атак рф травмированы по меньшей мере четыре человека19 февраля 2024, 21:14 • 23052 просмотра
Армия рф утром ударила по Сумщине: произошел пожар, есть погибшие
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