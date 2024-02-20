Армія рф вранці вдарила по Сумщині: сталася пожежа, є загиблі

Сьогодні, 20 лютого російські окупанти вдарили по Новослобідській громаді Конотопського району Сумської области. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у житловому будинку, відомо про двох загиблих. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сумську ОВА.

О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розбір завалів і пошукові роботи тривають.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

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