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Армія рф вранці вдарила по Сумщині: сталася пожежа, є загиблі

Київ • УНН

 • 30312 перегляди

Російська армія атакувала Новослобідську громаду в Сумській області 20 лютого, спричинивши пожежу в житловому будинку та загибель двох людей.

Сьогодні, 20 лютого російські окупанти вдарили по Новослобідській громаді  Конотопського району Сумської области. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у житловому будинку, відомо про двох загиблих. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сумську ОВА.

О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді  Конотопського району.  Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих

- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розбір завалів і пошукові роботи тривають.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Сумщина: через атаки рф травмовані щонайменше чотири людини19.02.24, 23:14 • 29626 переглядiв

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