Армія рф вранці вдарила по Сумщині: сталася пожежа, є загиблі
Київ • УНН
Російська армія атакувала Новослобідську громаду в Сумській області 20 лютого, спричинивши пожежу в житловому будинку та загибель двох людей.
Сьогодні, 20 лютого російські окупанти вдарили по Новослобідській громаді Конотопського району Сумської области. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у житловому будинку, відомо про двох загиблих. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сумську ОВА.
О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих
Як зазначається, розбір завалів і пошукові роботи тривають.
Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
Сумщина: через атаки рф травмовані щонайменше чотири людини19.02.24, 23:14 • 29626 переглядiв