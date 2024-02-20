Вражеский дрон атаковал передвижной медпункт на Херсонщине

Армия рф сегодня, 20 февраля, атаковали из ударного дрона передвижной медпункт в Станиславской общине Херсонской обалсти, произошел пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

российская армия с беспилотника атаковала передвижной медицинский пункт в Станиславской громаде - говорится в сообщении ОВА.

Повреждения получил генератор и уничтожен кондиционер. Из-за вражеского обстрела также возник пожар, который оперативно удалось ликвидировать.

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В результате обстрелов российскими военными Херсонщины в ночь на 20 ноября повреждены два детских сада и школа.

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