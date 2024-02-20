Вражеский дрон атаковал передвижной медпункт на Херсонщине
Атака российского беспилотника на мобильный медицинский центр в Станиславском районе Херсонской области вызвала пожар.
Дело Мазепы: суд отпустил трех подозреваемых под ночной домашний арест
Суд отпустил под ночной домашний арест трех подозреваемых по делу о захвате земли возле Киевской ГЭС.
Эстония остановила гибридную операцию российских спецслужб - премьер-министр
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна успешно остановила российскую гибридную операцию, задержав 10 человек, обвиняемых в повреждении автомобилей чиновников по заказу российских спецслужб.
Оккупанты перебрасывают сотни единиц сгоревшей техники из Авдеевки - партизаны
Транспортные тягачи вывозили сгоревшую военную технику из Авдеевки в Мариуполь для утилизации. По данным партизан, это свидетельствует о больших потерях россиян во время штурма Авдеевки.
россияне расстреляли украинских военнопленных возле Роботино - DeepState
Российские военные расстреляли украинских военнопленных возле села Роботино Запорожской области 18 февраля.
"Укроборонпром" будет сотрудничать с ведущим производителем ракетных систем MBDA Deutschland
"Укроборонпром" подписал меморандум с компанией MBDA Deutschland о сотрудничестве в сфере систем противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке: расследование еще устанавливает окончательное количество погибших
Досудебное расследование по факту расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке продолжает работать над установлением точного количества жертв и идентификацией исполнителей.
Бывшего гауляйтера Севастополя овсянникова, задержанного в Лондоне, отпустили под залог - СМИ
Бывший российский губернатор аннексированного Севастополя дмитрий овсянников, задержанный в Великобритании по подозрению в нарушении санкций, вышел под залог.
россияне активно вербуют заключенных женщин для участия в войне против Украины - Центр нацсопротивления
российские власти активно вербуют заключенных женщин для подписания однолетних контрактов на участие в боевых действиях в Украине в обмен на помилование.
Мать Навального требует от путина вернуть тело сына
Мать российского оппозиционера Алексея Навального обратилась к президенту рф с требованием отдать ей тело сына.