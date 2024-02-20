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Через нічні ворожі обстріли на Херсонщині пошкоджені три освітні заклади

Через нічні ворожі обстріли на Херсонщині пошкоджені три освітні заклади

Київ • УНН

 • 27791 перегляди

Два дитячих садки та школа в Херсонській області були пошкоджені внаслідок нічного обстрілу російськими військами.

Внаслідок обстрілів російськими військовими Херсонщини у ніч на 20 листопада пошкоджені два дитячих садочки та школа. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.

Деталі

Як повідомляється, з реактивних систем залпового вогню окупанти вдарили по Білозерці. Ударили прийшлися по дитячому садочку, приватному будинку, а також у приміщенні місцевої школи повибивало шибки. 

У Тягинській громаді зафіксовано влучання по дитячому садочку. російська війська обстріляли його з мінометів. 

Зранку по Станіславу випустили щонайменше 23 снаряди. Внаслідок цього пошкоджено з десяток житлових будинків. 

"На щастя, через ці обстріли місцеві жителі не постраждали", - йдеться у повідомленні ОВА.

Армія рф 43 рази обстріляла Херсонщину, двоє поранених20.02.24, 08:25 • 28307 переглядiв

Тетяна Краєвська

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