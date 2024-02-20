Через нічні ворожі обстріли на Херсонщині пошкоджені три освітні заклади
Київ • УНН
Два дитячих садки та школа в Херсонській області були пошкоджені внаслідок нічного обстрілу російськими військами.
Внаслідок обстрілів російськими військовими Херсонщини у ніч на 20 листопада пошкоджені два дитячих садочки та школа. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.
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Як повідомляється, з реактивних систем залпового вогню окупанти вдарили по Білозерці. Ударили прийшлися по дитячому садочку, приватному будинку, а також у приміщенні місцевої школи повибивало шибки.
У Тягинській громаді зафіксовано влучання по дитячому садочку. російська війська обстріляли його з мінометів.
Зранку по Станіславу випустили щонайменше 23 снаряди. Внаслідок цього пошкоджено з десяток житлових будинків.
"На щастя, через ці обстріли місцеві жителі не постраждали", - йдеться у повідомленні ОВА.
Армія рф 43 рази обстріляла Херсонщину, двоє поранених20.02.24, 08:25 • 28307 переглядiв