Из-за ночных вражеских обстрелов на Херсонщине повреждены три образовательных учреждения

В результате обстрелов российскими военными Херсонщины в ночь на 20 ноября повреждены два детских сада и школа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

Как сообщается, из реактивных систем залпового огня оккупанты ударили по Белозерке. Удары пришлись по детскому саду, частному дому, а также в помещении местной школы повыбивало стекла.

В Тягинской громаде зафиксировано попадание по детскому саду. российские войска обстреляли его из минометов.

Утром по Станиславу выпустили по меньшей мере 23 снаряда. В результате этого повреждено с десяток жилых домов.

"К счастью, из-за этих обстрелов местные жители не пострадали", - говорится в сообщении ОВА.

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