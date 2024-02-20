Армия рф 43 раза обстреляла Херсонскую область, двое раненых

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  137014 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  167890 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  156001 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  182243 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  198602 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  175802 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  197694 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  359641 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  334855 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373961 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Армия рф 43 раза обстреляла Херсонскую область, двое раненых

За минувшие сутки российские войска 43 раза обстреляли Херсонскую область из артиллерии, минометов, танков и беспилотников, ранив двух человек; уничтожен один вражеский "шахед".

Война • 20 февраля 2024, 06:25  •  26151 просмотра
Армия рф 43 раза обстреляла Херсонскую область, двое раненых

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 405 тысячам

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла более 404 950 человек личного состава, 6503 танка, 338 самолетов и тысячи единиц другой военной техники.

Война • 20 февраля 2024, 06:19  •  24853 просмотра
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 405 тысячам

На Днепропетровщине обломки дронов повредили три дачных дома и 2 авто

Обломки сбитых иранских беспилотников повредили 3 дома и 2 автомобиля в Днепропетровской области Украины.

Война • 20 февраля 2024, 06:05  •  27233 просмотра
На Днепропетровщине обломки дронов повредили три дачных дома и 2 авто

россия ночью атаковала ракетами и дронами: Воздушные Силы сбили все запущенные 23 "шахеда"

Воздушные силы Вооруженных сил Украины успешно сбили все 23 ударных беспилотника, запущенные Россией в ночь на 20 февраля.

Война • 20 февраля 2024, 05:50  •  29156 просмотра
россия ночью атаковала ракетами и дронами: Воздушные Силы сбили все запущенные 23 "шахеда"

На фронте произошло 81 боевое столкновение - Генштаб

По данным Генерального штаба, украинские войска отбили 81 боестолкновение на нескольких фронтах.

Война • 20 февраля 2024, 05:45  •  26829 просмотра
На фронте произошло 81 боевое столкновение - Генштаб

Сегодня День Героев Небесной Сотни: как украинцы будут чтить память погибших участников Революции Достоинства

20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни - 107 погибших участников Революции Достоинства 2014 года, которые выступили против решения президента-беглеца януковича отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС и европейского выбора Украины.

Общество • 20 февраля 2024, 05:37  •  27583 просмотра
Сегодня День Героев Небесной Сотни: как украинцы будут чтить память погибших участников Революции Достоинства

Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения врага - Генштаб

Украинская авиация нанесла удары по 10 местам сосредоточения войск противника, пункту управления и 10 зенитным комплексам, средства ПВО уничтожили 23 иранских беспилотника, а ракетные подразделения - центр управления, 4 склада боеприпасов и 5 артиллерийских установок.

Война • 20 февраля 2024, 05:27  •  25143 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения врага - Генштаб

Ночью вражеские БпЛА атаковали Полтавскую область

Российский беспилотник ночью атаковал промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области, вызвав пожар, который тушили с помощью 18 единиц техники и 85 спасателей.

Война • 20 февраля 2024, 05:22  •  25471 просмотра
Ночью вражеские БпЛА атаковали Полтавскую область

На Юге ПВО сбили 4 четыре дрона

Четыре беспилотника-камикадзе иранского производства были сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны в южных областях - Херсонской, Николаевской и Кировоградской - 20 февраля.

Война • 20 февраля 2024, 05:15  •  24457 просмотра
На Юге ПВО сбили 4 четыре дрона

Сегодня десятая годовщина начала оккупации россией Крыма: с чего начиналась российская агрессия против Украины

Ровно десять лет, 20 февраля 2014 года, россия начала необъявленную войну против Украины, и своей первой мишенью выбрала Крым. Именно в этот день подразделения черноморского флота рф, которые находились в Автономной республике Крым были переведены в усиленный режим несения службы.

Общество • 20 февраля 2024, 05:03  •  28354 просмотра
Сегодня десятая годовщина начала оккупации россией Крыма: с чего начиналась российская агрессия против Украины