Армия рф 43 раза обстреляла Херсонскую область, двое раненых

Российские войска за минувшие сутки атаковали Херсонскую область 43 раза, в том числе и дронами, в области уничтожен один Shahed, за сутки в регионе ранены два человека, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 43 обстрела, выпустив 180 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг направил 37 снарядов. Силам противовоздушной обороны в нашей области уничтожен 1 "Shahed-131/136" - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; пункт несокрушимости в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - сообщил Прокудин.

россия ночью атаковала ракетами и дронами: Воздушные Силы сбили все запущенные 23 "шахеда"