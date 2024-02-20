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Армія рф 43 рази обстріляла Херсонщину, двоє поранених

Армія рф 43 рази обстріляла Херсонщину, двоє поранених

Київ • УНН

 • 28307 перегляди

За минулу добу російські війська 43 рази обстріляли Херсонську область з артилерії, мінометів, танків і безпілотників, поранивши двох людей; знищено один ворожий "шахед".

Російські війська за минулу добу атакували Херсонську область 43 рази, зокрема й дронами, в області знищено один Shahed, за добу у регіоні поранено двох людей, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 43 обстріли, випустивши 180 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 37 снарядів. Силам протиповітряної оборони в нашій області знищено 1 "Shahed-131/136"

- написав Прокудін у соцмережах.

З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області;пункт незламності у Бериславському районі.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - повідомив Прокудін.

росія вночі атакувала ракетами і дронами: Повітряні Сили збили усі запущені 23 "шахеди"20.02.24, 07:50 • 31948 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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