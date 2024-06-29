Ворожа тактична авіація завдає ударів керованими авіабомбами по Донецькій та Харківській областях
Київ • УНН
Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили, що ворожа тактична авіація здійснила пуски керованих авіабомб у Донецькій та Харківській областях.
Повітряні Сили Збройних Сил України повідомляють про пуски ворожих керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Харківщині, передає УНН.
Ворог атакує: виявлено загрозу застосування авіації у прифронтових районах29.06.24, 21:10 • 39438 переглядiв