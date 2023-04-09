Ворожа атака на Запоріжжя: пошуково-рятувальні роботи завершені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Внаслідок нічної ворожої атаки по Запоріжжю співробітники ДСНС врятували жінку, двоє людей загинули. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає УНН.
Деталі
Вночі 9 квітня ворог здійснив ракетний обстріл Запоріжжя. В результаті якого сталося часткове руйнування житлового будинку з подальшим загорянням на площі 100 кв. м, вибуховою хвилею частково пошкоджені сусідні будинки і вікна у поряд розташованих будівлях.
З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну жінку, яку передали лікарям швидкої допомоги. Внаслідок ворожої атаки загинуло 2 людей: 50-річний чоловік і його 11-річна донька. Рятувальники оперативно ліквідували займання та провели розбір конструкцій і окремих елементів.
Наголошується, що станом на 8:00 пошуково-рятувальні роботи завершені. На місці продовжують роботу комунальні та аварійно-рятувальні служби міста.
На ліквідацію наслідків від ГУ ДСНС залучалося 35 чоловік особового складу та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
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Доповнення
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначив, що зараз вулиця відключена від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби. Є два комунальних автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої.