У Запоріжжі прогриміли вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на соцмережі.
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За інформацією з соцмереж, у Запоріжжі прогриміли потужні вибухи.
“Перебувайте у безпечних місцях до завершення „повітряної тривоги“! Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали — не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України”, — пише Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли 25 населених пунктів Запорізької області. Били із ЗРК С-300, ОТРК “Іскандер” та РСЗВ “Смерч”.