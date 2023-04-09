У Запоріжжі прогриміли вибухи

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За інформацією з соцмереж, у Запоріжжі прогриміли потужні вибухи.

“Перебувайте у безпечних місцях до завершення „повітряної тривоги“! Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали — не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України”, — пише Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли 25 населених пунктів Запорізької області. Били із ЗРК С-300, ОТРК “Іскандер” та РСЗВ “Смерч”.