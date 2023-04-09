В Запорожье прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Запорожье прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети.
Детали
По информации из соцсетей, в Запорожье прогремели мощные взрывы.
“Находитесь в безопасных местах до завершения „воздушной тревоги“! Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видеоматериалы — не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины”, — пишет Запорожская областная военная администрация в Telegram.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли 25 населённых пунктов Запорожской области. Били из ЗРК С-300, ОТРК “Искандер” и РСЗО “Смерч”.