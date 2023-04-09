В Запорожье прогремели взрывы

Детали

По информации из соцсетей, в Запорожье прогремели мощные взрывы.

“Находитесь в безопасных местах до завершения „воздушной тревоги“! Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видеоматериалы — не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины”, — пишет Запорожская областная военная администрация в Telegram.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли 25 населённых пунктов Запорожской области. Били из ЗРК С-300, ОТРК “Искандер” и РСЗО “Смерч”.