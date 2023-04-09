Окупанти атакували Запоріжжя, загинули дві людини, серед них - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Вночі, 9 квітня, дві російські ракети поцілили в один з приватних секторів міста. Загинуло дві людини - чоловік та дитина 2012 року народження. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, передає УНН.
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“Вночі дві рашистські ракети поцілили в один з приватних секторів міста. Тварюки зруйнували один будинок. Ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна і покрівлі. На цей час відомо, що, на превеликий жаль, загинуло дві людини — чоловік та дитинка 2012 року народження, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги”, — зазначив він.
Деталі
Наразі триває розбір завалів. За попередньою інформацією, в будинку проживало троє людей. Також одну жінку госпіталізовано до лікарні. Ще одній людині домедичну допомогу надано на місці.
Куртєв повідомив, що зараз вулиця відключена від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби. Є два комунальних автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої.
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