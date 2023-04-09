Оккупанты атаковали Запорожье, погибли два человека, среди них - ребенок

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Ночью, 9 апреля, две российские ракеты попали в один из частных секторов города. Погибли два человека - мужчина и ребенок 2012 года рождения. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает УНН.

Цитата

“Ночью две рашистские ракеты попали в один из частных секторов города. Твари разрушили один дом. Еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли. На настоящее время известно, что, к большому сожалению, погибло два человека — мужчина и ребенок 2012 года рождения, который ушел из жизни в карете скорой помощи”, — отметил он.

Детали

В настоящее время продолжается разбор завалов. По предварительной информации, в доме проживало три человека. Также одна женщина госпитализирована в больницу. Еще одному человеку домедицинская помощь оказана на месте.

Куртев сообщил, что сейчас улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки.

Ранее

В Запорожье прогремели мощные взрывы.

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