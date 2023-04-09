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Вражеская атака на Запорожье: поисково-спасательные работы завершены

Вражеская атака на Запорожье: поисково-спасательные работы завершены

Киев • УНН

 • 779155 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В результате ночной вражеской атаки по Запорожью сотрудники ГСЧС спасли женщину, два человека погибли. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.

Детали

Ночью 9 апреля враг совершил ракетный обстрел Запорожья. В результате которого произошло частичное разрушение жилого дома с последующим возгоранием на площади 100 кв. м, взрывной волной частично повреждены соседние дома и окна в рядом расположенных зданиях.

Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 46-летнюю женщину, которую передали врачам скорой помощи. В результате вражеской атаки погибли 2 человека: 50-летний мужчина и его 11-летняя дочь. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и провели разбор конструкций и отдельных элементов.

Отмечается, что по состоянию на 8:00 поисково-спасательные работы завершены. На месте продолжают работу коммунальные и аварийно-спасательные службы города.

На ликвидацию последствий от ГУ ГСЧС привлекалось 35 человек личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники.

Ранее 

В Запорожье прогремели мощные взрывы.

Дополнение 

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев отметил, что сейчас улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки.

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