Ворожа атака на Харків: відомо про пʼятьох поранених, серед них дитина
Київ • УНН
П'ятеро людей, у тому числі дитина, отримали поранення в результаті ворожого обстрілу Харкова 30 червня.
Щонайменше п'ятеро людей, серед яких дитина, отримали поранення внаслідок ворожого удару по Харкову сьогодні, 30 червня, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"Відомо про пʼятьох поранених. Серед них дитина", - написав Синєгубов.
Раніше повідомлялось, що армія рф завдала удару по Харкову, внаслідок чого виникла пожежа цивільної нежитлової будівлі.