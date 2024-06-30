По меньшей мере пять человек, среди которых ребенок, получили ранения в результате вражеского удара по Харькову сегодня, 30 июня, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"Известно о пяти раненых. Среди них ребенок", - написал Синегубов.

Ранее сообщалось, что армия рф нанесла удар по Харькову, в результате чего возник пожар гражданского нежилого здания.