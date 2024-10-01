Ворожа атака КАБами на Запоріжжя: збільшилась кількість постраждалих
Київ • УНН
росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами КАБ. Внаслідок ворожого удару збільшилась кількість постраждалих - шестеро людей поранено, одна людина загинула.
Внаслідок російських ударів КАБами шестеро людей поранено, одна людина загинула, повідомив у вівторок голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами.Станом на зараз: ‼️Шестеро поранених і один загиблий
Нагадаємо
російські війська атакували Запоріжжя, завдавши, за попередньою інформацією, шість ударів.