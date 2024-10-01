Вражеская атака КАБами на Запорожье: увеличилось количество пострадавших

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Украина не нуждается в разрешении США для ударов вглубь россии, они могут бить оружием собственного производства - Госдеп 8 часов назад • 102936 просмотра

День защитников и защитниц Украины: чествуем бойцов на фронте, ветеранов, и память тех, кто отдал жизнь в борьбе с российской агрессией 7 часов назад • 102044 просмотра

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