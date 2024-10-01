Вражеская атака КАБами на Запорожье: увеличилось количество пострадавших
Киев • УНН
россияне атаковали Запорожье авиабомбами КАБ. В результате вражеского удара увеличилось количество пострадавших - шесть человек ранены, один человек погиб.
В результате российских ударов КАБами шесть человек ранены, один человек погиб, сообщил во вторник председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Россияне атаковали Запорожье авиабомбами: ‼️Шестеро раненых и один погибший
Напомним,
российские войска атаковали Запорожье, нанеся, по предварительной информации, шесть ударов.