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Ворогу в Авдіївці дали гідний бій - командир 3-ої ОШБр

Ворогу в Авдіївці дали гідний бій - командир 3-ої ОШБр

Київ • УНН

 • 28010 перегляди

Командир 3-ї окремої штурмової бригади заявив, що ворогу в Авдіївці дали гідний бій

Ворогу в Авдіївці дали гідний бій, заявив командир 3-ої окремої штурмової бригади Андрій Білецький, пише УНН з посиланням на Telegram-канал бригади.

Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває

- зазначив Андрій Білецький.

Нагадаємо

15 лютого у 3-ій окремій штурмовій бригаді підтвердили, що їх терміново передислокували у район Авдіївки на Донеччині для посилення українських військ.

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський у ніч на 17 лютого повідомив, що "виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах".

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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