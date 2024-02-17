Ворогу в Авдіївці дали гідний бій - командир 3-ої ОШБр
Київ • УНН
Командир 3-ї окремої штурмової бригади заявив, що ворогу в Авдіївці дали гідний бій
Ворогу в Авдіївці дали гідний бій, заявив командир 3-ої окремої штурмової бригади Андрій Білецький, пише УНН з посиланням на Telegram-канал бригади.
Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває
Нагадаємо
15 лютого у 3-ій окремій штурмовій бригаді підтвердили, що їх терміново передислокували у район Авдіївки на Донеччині для посилення українських військ.
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський у ніч на 17 лютого повідомив, що "виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах".