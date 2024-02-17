Ворогу в Авдіївці дали гідний бій - командир 3-ої ОШБр

Ворогу в Авдіївці дали гідний бій, заявив командир 3-ої окремої штурмової бригади Андрій Білецький, пише УНН з посиланням на Telegram-канал бригади.

Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває