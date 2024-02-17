Врагу в Авдеевке дали достойный бой - командир 3-й ОШБр
Киев • УНН
Командир 3-й отдельной штурмовой бригады заявил, что врагу в Авдеевке дали достойный бой
Врагу в Авдеевке дали достойный бой, заявил командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал бригады.
Спасибо бойцам за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали все, и даже больше. Спасибо за стойкость каждому. Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Спасибо командованию за взвешенное решение. Бой продолжается
Напомним
15 февраля в 3-й отдельной штурмовой бригаде подтвердили, что их срочно передислоцировали в район Авдеевки Донецкой области для усиления украинских войск.
Главнокомандующий ВС Украины Александр Сирский в ночь на 17 февраля сообщил, что "исходя из оперативной обстановки, сложившейся вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах".
Врагу в Авдеевке дали достойный бой - командир 3-й ОШБр
Командир 3-й отдельной штурмовой бригады заявил, что врагу в Авдеевке дали достойный бой.
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