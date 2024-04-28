Ворог значно збільшив кількість штурмів і обстрілів на Луганщині, на окупованих територіях заборонили масові заходи - ОВА
Київ • УНН
Російські війська значно посилили обстріли та штурми в Луганській області, водночас забороняючи масові заходи на окупованих територіях та вербуючи до лав "юнармії" через російську пропаганду в школах.
На Луганщині російські війська значно збільшили кількість штурмів і обстрілів, тиснуть під Невським, Стельмахівкою, Новоєгорівкою, на окупованих територіях загарбники заборонили проведення масових заходів, у школах на ТОТ пропагандисти з росії вербують до "юнармії", повідомили у Луганській ОВА у суботу, пише УНН.
Загарбники значно збільшили кількість штурмів і обстрілів наших позицій та населених пунктів. Минулої доби атаковані Новоєгорівка, Стельмахівка. Бої точилися поблизу Невського та у Серебрянському лісі. Авіаційних ударів ворог завдав по Білогорівці та Серебрянському лісу
Також, з його слів, зафіксовано понад 60 артилерійських та мінометних обстрілів прифронтових населених пунктів. Під вогонь росіян потрапили Греківка, Невське, Куземівка, Стельмахівка, Макіївка. 14 БПЛА противника намагалися вразити територію Невського та Куземівки.
Тим часом, як повідомляється, на окупованих територіях заборонили проведення масових заходів. "Відтепер на кожну подію, де планують зібратися понад 50 осіб, потрібен дозвіл місцевих осередків фсб, міністерства внутрішніх справ, військової комендатури. Тобто, рішення ухвалять тільки обраним. Такі обмеження триватимуть "до завершення воєнного положення", - зазначили в ОВА у Facebook.
У навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях, як повідомляється, відпрацьовують зміну представники російської пропагандистської організації "знаніє", які мають дозвіл на роботу з учнями від "министерства просвещения" "Вони викладають дітям вчергове оновлену російську версію сучасної історії з антизахідними настроями, переконують, ніби в Україні панує нацизм, а також вербують до вступу в "юнармію" , - вказали в ОВА.
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