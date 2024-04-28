Враг значительно увеличил количество штурмов и обстрелов в Луганской области, на оккупированных территориях запретили массовые мероприятия - ОВА

В Луганской области российские войска значительно увеличили количество штурмов и обстрелов, давят под Невским, Стельмаховкой, Новоегоровкой, на оккупированных территориях захватчики запретили проведение массовых мероприятий, в школах на ВОТ пропагандисты из россии вербуют в "юнармию", сообщили в Луганской ОВА в субботу, пишет УНН.

Захватчики значительно увеличили количество штурмов и обстрелов наших позиций и населенных пунктов. За прошедшие сутки атакованы Новоегоровка, Стельмаховка. Бои шли вблизи Невского и в Серебрянском лесу. Авиационные удары враг нанес по Белогоровке и Серебрянскому лесу - отметил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Также, по его словам, зафиксировано более 60 артиллерийских и минометных обстрелов прифронтовых населенных пунктов. Под огонь россиян попали Грековка, Невское, Куземовка, Стельмаховка, Макеевка. 14 БПЛА противника пытались поразить территорию Невского и Куземовки.

Между тем, как сообщается, на оккупированных территориях запретили проведение массовых мероприятий. "Отныне на каждое событие, где планируют собраться более 50 человек, требуется разрешение местных ячеек фсб, министерства внутренних дел, военной комендатуры. То есть, решение примут только избранным. Такие ограничения будут продолжаться "до завершения военного положения", - отметили в ОВА в Facebook.

В учебных заведениях на временно оккупированных территориях, как сообщается, отрабатывают смену представители российской пропагандистской организации "знание", которые имеют разрешение на работу с учениками от "министерства просвещения" "Они преподают детям в очередной раз обновленную российскую версию современной истории с антизападными настроениями, убеждают, будто в Украине царит нацизм, а также вербуют к вступлению в "юнармию", - указали в ОВА.

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