Появились спутниковые фото последствий авиаудара по "Луганскому машиностроительному заводу-100"

В результате удара по "Луганскому машиностроительному заводу-100" на оккупированной территории Луганской области 13 апреля пострадало по меньшей мере одно здание завода. Это следует из спутниковых снимков, передает УНН со ссылкой на программу журналистских расследований Радио Свобода "Схемы".

На спутниковых снимках Planet Labs за 14 апреля, которые есть в распоряжении "Схем", видно, что значительно пострадало по меньшей мере одно здание завода.

Как писал УНН, 13 апреля в районе завода во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы.

В тот же день в управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" противника во временно оккупированном Луганске.

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