Стало известно, какими ракетами ударила Украина по штабу российских войск в оккупированном Луганске

Украина ударила британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по российскому военному штабу в оккупированном Луганске на востоке страны, сообщил Sky News источник в военных, передает УНН.

Детали

Ракеты Storm Shadow, запущенные украинскими самолетами, ударили по командной базе российских сухопутных войск в субботу, что источник назвал "тяжелым ударом" для российских вооруженных сил.

Этот удар способствует кампании Украины по освобождению Луганской области от незаконного вторжения Российской Федерации и предотвращению дальнейшего продвижения России в Украину сказал источник.

По словам источника, который поделился информацией на условиях анонимности, потеря штаба повлияет на способность России командовать своими силами в прилегающей Луганской области.

"Удары по узлам российского военного управления создают смятение среди российских сухопутных войск", - сказал источник.

"Российская военная культура опирается на микроуправление и централизованное командование, а это означает, что удаление такого штаба может парализовать принятие военных решений на следующий месяц".

ВСУ ударили по пункту управления россиян в оккупированном Луганске