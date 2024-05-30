Ворог завдає ракетних ударів по Харківщині - ОВА
Київ • УНН
Противник завдає ракетних ударів по Харківській області.
У Харкові пролунав вибух. Ворог завдає ракетних ударів по області, повідомляє УНН із посиланням на "Суспільне" та голову ОВА Олега Синєгубова.
У Харкові було чутно звук вибуху, пише "Суспільне".
Голова ОВА закликав жителів перебувати в укриттях.
"Перебувайте в укриттях, ворог завдає ракетних ударів. Жителі Харківського та Чугуївського районів, будьте обережні!", - написав Синєгубов.
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