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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА

Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 10:45  •  11834 просмотра

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Противник наносит ракетные удары по Харьковской области.

В Харькове прогремел взрыв. Враг наносит ракетные удары по области, сообщает УНН со ссылкой на "Суспільне" и председателя ОВА Олега Синегубова.

В Харькове был слышен звук взрыва, пишет "Суспільне".

Председатель ОГА призвал жителей находиться в укрытиях.

"Находитесь в укрытиях, враг наносит ракетные удары. Жители Харьковского и Чугуевского районов, будьте осторожны!", - написал Синегубов.

россияне ночью попали по Харькову, 7 пострадавших30 мая 2024, 05:42 • 23817 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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