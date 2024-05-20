Ворог за добу атакував 7 населених пунктів Донеччини: поранено трьох людей

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Київ • УНН

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Три людини отримали поранення внаслідок російських обстрілів 7 населених пунктів Донецької області за минулу добу, пошкоджено 45 цивільних об'єктів.

російські війська минулої доби 2404 рази  вдарили по 7 населених пунктах Донецької області, внаслідок чого отримали поранення троє людей - у Північному та у Катеринівці. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Деталі 

Загарбники поцілили по місту Курахове, селищах Північне, Ямпіль, селах Віролюбівка, Катеринівка, Стара Миколаївка та Українка. 

Внаслідок ворожих атак за добу пошкоджено 45 цивільних об’єктів - 41 житловий будинок, господарська споруда, екскаватор, автомобілі.

Дві авіабомби КАБ-250 армія рф  скинула на Північне – поранення отримали двоє цивільних. Руйнувань зазнали 35 приватних осель і два легкових авто.

Ще одна людина отримала травми внаслідок артилерійського обстрілу Катеринівки, пошкоджено приватний будинок.

Бомбою КАБ-250  окупанти вдарили по Ямполю, пошкодили господарську споруду.

Також Українка зазнала удару дронами, пошкоджено приватну оселю.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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