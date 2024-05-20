Враг за сутки атаковал 7 населенных пунктов Донетчины: ранены три человека

российские войска за прошедшие сутки 2404 раза ударили по 7 населенным пунктам Донецкой области, в результате чего получили ранения три человека - в Северном и в Катериновке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Захватчики попали по городу Курахово, поселкам Северное, Ямполь, селам Веролюбовка, Екатериновка, Старая Николаевка и Украинка.

В результате вражеских атак за сутки повреждены 45 гражданских объектов - 41 жилой дом, хозяйственная постройка, экскаватор, автомобили.

Две авиабомбы КАБ-250 армия рф сбросила на Северное - ранения получили двое гражданских. Разрушениям подверглись 35 частных домов и два легковых авто.

Еще один человек получил травмы в результате артиллерийского обстрела Катериновки, поврежден частный дом.

Бомбой КАБ-250 оккупанты ударили по Ямполю, повредили хозяйственную постройку.

Также Украинка подверглась удару дронами, поврежден частный дом.