Враг за сутки атаковал 7 населенных пунктов Донетчины: ранены три человека

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kostiantynivkaКонстантиновка
Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  55507 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  166880 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  160904 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  185636 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  161246 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120475 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125083 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135480 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125640 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118886 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

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Публикации

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  343842 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  362016 просмотра

Враг за сутки атаковал 7 населенных пунктов Донетчины: ранены три человека

Три человека получили ранения в результате российских обстрелов 7 населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки, повреждены 45 гражданских объектов.

Война •   •  7997 просмотра
Враг за сутки атаковал 7 населенных пунктов Донетчины: ранены три человека

Правительство приняло ряд решений для решения проблем с электроснабжением

Украинское правительство ввело политику поддержки бизнеса, позволив компаниям, которые импортируют более 30% энергии, избегать ограничений на потребление электроэнергии, а также упростило процедуры создания резервных автономных мощностей по производству энергии для повышения конкурентоспособности на рынке ЕС.

Экономика •   •  8910 просмотра
Правительство приняло ряд решений для решения проблем с электроснабжением

В Одесской области ночью уничтожили "шахед", накануне еще два вражеских дрона-разведчика

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 17 беспилотников Shahed и 2 российских разведывательных беспилотника Orlan-10 на юге.

Война •   •  7708 просмотра
В Одесской области ночью уничтожили "шахед", накануне еще два вражеских дрона-разведчика

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Декларация депутата от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Геннадия Мазура изъята из публичного доступа из-за неопределенных "мер безопасности", примененных в отношении него.

политика •   •  47182 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Враг атаковал Полтавскую область уже дважды за сутки, из-за новых взрывов попаданий в инфраструктуру не фиксировали

Ночью враг атаковал Полтавскую область двумя группами БПЛА, но попаданий в гражданские объекты или объекты критической инфраструктуры не было, жертв и разрушений не зафиксировано.

Война •   •  8083 просмотра
Враг атаковал Полтавскую область уже дважды за сутки, из-за новых взрывов попаданий в инфраструктуру не фиксировали

Китай ввел санкции против еще трех оборонных концернов США

Китай ввел санкции против еще трех американских оборонных компаний - оборонного и космического подразделений Boeing, General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems - за поставки оружия в Тайвань.

Новости Мира •   •  7866 просмотра
Китай ввел санкции против еще трех оборонных концернов США

В Воздушных силах ответили, готова ли Украина принять новые самолеты F-16

Украина готова принять новые самолеты F-16 для усиления своих воздушных возможностей, поскольку сейчас она использует советские самолеты, а некоторые украинские пилоты уже завершают обучение на американских F-16.

Война •   •  16937 просмотра
В Воздушных силах ответили, готова ли Украина принять новые самолеты F-16

Британия направила Украине новый пакет военной помощи: что туда входит

Великобритания объявила о том, что направила новый пакет военной помощи Украине, включающий 1 миллион боеприпасов, 80 ракет противовоздушной обороны и 20 бронированных десантных машин.

Война •   •  18712 просмотра
Британия направила Украине новый пакет военной помощи: что туда входит

Изменения в правительстве: нардеп анонсировал рассмотрение кадровых вопросов в ВР на этой неделе

Верховная Рада может назначить Вячеслава Негоду новым министром регионального развития на этой неделе, в то время, как решения по другим министерствам, таким как инфраструктуры, будут приняты после встречи Президента с депутатами.

политика •   •  15794 просмотра
Изменения в правительстве: нардеп анонсировал рассмотрение кадровых вопросов в ВР на этой неделе

Плетенчук о Роботино: потерь наших позиций не было

Вопреки российским заявлениям, потерь украинских позиций в селе Роботино не было, хотя ситуация остается сложной, поскольку село обстреливают с обеих сторон, сообщил представитель Южного оборонного командования.

Война •   •  15587 просмотра
Плетенчук о Роботино: потерь наших позиций не было