Ворог вранці поцілив у готель у Слов'янську, поранено людину - МВА
Київ • УНН
Вранці 2 жовтня Словʼянськ зазнав ворожого обстрілу. Внаслідок атаки постраждав приватний готель, поранено одну людину та пошкоджено приватні будинки.
Словʼянськ у Донецькій області сьогодні вранці зазнав ворожого обстрілу, ворог атакував приватний готель, поранено одну людину та пошкоджено приватні будинки. повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у середу у Facebook, пише УНН.
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"Середа, 2 жовтня. Сьогодні біля 5:00 місто знов зазнало ворожого обстрілу. Влучання у приватний готель. На жаль, поранено одну людину. Також постраждали приватні будинки", - повідомив Лях.
На Донеччині росіяни поцілили у навчальний заклад, будинки та пошкодили 3 інфраструктурні об’єкти, 5 жителів області поранено – ОВА02.10.24, 11:16 • 20131 перегляд