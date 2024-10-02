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Ворог вранці поцілив у готель у Слов'янську, поранено людину - МВА

Ворог вранці поцілив у готель у Слов'янську, поранено людину - МВА

Київ • УНН

 • 17856 перегляди

Вранці 2 жовтня Словʼянськ зазнав ворожого обстрілу. Внаслідок атаки постраждав приватний готель, поранено одну людину та пошкоджено приватні будинки.

Словʼянськ у Донецькій області сьогодні вранці зазнав ворожого обстрілу, ворог атакував приватний готель, поранено одну людину та пошкоджено приватні будинки. повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у середу у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Середа, 2 жовтня. Сьогодні біля 5:00 місто знов зазнало ворожого обстрілу. Влучання у приватний готель. На жаль, поранено одну людину. Також постраждали приватні будинки", - повідомив Лях.

На Донеччині росіяни поцілили у навчальний заклад, будинки та пошкодили 3 інфраструктурні об’єкти, 5 жителів області поранено – ОВА02.10.24, 11:16 • 20131 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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