Враг утром ударил по отелю в Славянске, ранен человек - ГВА

Славянск в Донецкой области сегодня утром подвергся вражескому обстрелу, враг атаковал частный отель, ранен один человек и повреждены частные дома, сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в среду в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Среда, 2 октября. Сегодня около 5:00 город снова подвергся вражескому обстрелу. Попадание в частный отель. К сожалению, ранен один человек. Также пострадали частные дома", - сообщил Лях.

В Донецкой области россияне попали в учебное заведение, дома и повредили 3 инфраструктурных объекта, 5 жителей области ранены - ОВА