Враг утром ударил по отелю в Славянске, ранен человек - ГВА
Киев • УНН
Утром 2 октября Славянск подвергся вражескому обстрелу. В результате атаки пострадал частный отель, ранен один человек и повреждены частные дома.
Славянск в Донецкой области сегодня утром подвергся вражескому обстрелу, враг атаковал частный отель, ранен один человек и повреждены частные дома, сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в среду в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Среда, 2 октября. Сегодня около 5:00 город снова подвергся вражескому обстрелу. Попадание в частный отель. К сожалению, ранен один человек. Также пострадали частные дома", - сообщил Лях.
В Донецкой области россияне попали в учебное заведение, дома и повредили 3 инфраструктурных объекта, 5 жителей области ранены - ОВА2 октября 2024, 08:16 • 11003 просмотра