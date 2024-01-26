Ворог вдарив по Новотягинці на Херсонщині, є постраждала - ОВА

Російські війська вдарили по Новотягинці у Херсонській області, є постраждала людина, повідомили у Херсонській ОВА у п'ятницю, пише УНН.

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"Через російський обстріл Новотягинки постраждала місцева жителька. До лікарні доставили 51-річну жінку з вибуховою травмою", - повідомили в ОВА у Telegram.

Медики проводять обстеження та надають допомогу постраждалій, додали в ОВА.

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