Ворог вдарив по Новотягинці на Херсонщині, є постраждала - ОВА
Київ • УНН
Російські війська атакували Новотягинку в Херсонській області, поранивши місцеву жительку. Наразі 51-річній жінці надається медична допомога.
Російські війська вдарили по Новотягинці у Херсонській області, є постраждала людина, повідомили у Херсонській ОВА у п'ятницю, пише УНН.
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"Через російський обстріл Новотягинки постраждала місцева жителька. До лікарні доставили 51-річну жінку з вибуховою травмою", - повідомили в ОВА у Telegram.
Медики проводять обстеження та надають допомогу постраждалій, додали в ОВА.
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