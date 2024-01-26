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29 березня, 17:57 • 102487 перегляди

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29 березня, 17:57 • 118027 перегляди

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Ворог вдарив по Новотягинці на Херсонщині, є постраждала - ОВА

Ворог вдарив по Новотягинці на Херсонщині, є постраждала - ОВА

Київ • УНН

 • 23348 перегляди

Російські війська атакували Новотягинку в Херсонській області, поранивши місцеву жительку. Наразі 51-річній жінці надається медична допомога.

Російські війська вдарили по Новотягинці у Херсонській області, є постраждала людина, повідомили у Херсонській ОВА у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Через російський обстріл Новотягинки постраждала місцева жителька. До лікарні доставили 51-річну жінку з вибуховою травмою", - повідомили в ОВА у Telegram.

Медики проводять обстеження та надають допомогу постраждалій, додали в ОВА.

Херсон уночі зазнав двох ракетних ударів, ворог бив із С-300, є поранена - ОВА26.01.24, 09:34 • 107941 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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