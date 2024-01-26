Враг ударил по Новотягинке в Херсонско области, есть пострадавшая - ОВА

"Повестись" не могут, в крайнем случае будут искать варианты: вероятная реакция партнеров-стран ЕС на "вкид" путина о готовности к переговорам

Страны ЕС вряд ли поддадутся на попытки путина заверить их в "открытости" к переговорам по войне рф в Украине. Западные партнеры будут рассматривать все варианты, чтобы сохранить Украину, считает Алексей Ижак из Национального института стратегических исследований. Несмотря на беспокойство, эксперт подчеркнул, что западная помощь Украине продолжится в ближайшие недели.