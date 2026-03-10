Ворог атакував керованими авіабомбами підприємство на Сумщині, є загиблий та поранені

Армія рф атакувала підприємство на Сумщині керованими авіабомбами, один чоловік загинув, є постраждалі. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Григоров, сьогодні ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Глухівській громаді.

На жаль, унаслідок удару на одному з підприємств загинув цивільний чоловік. Він отримав травми, несумісні з життям. Особу наразі встановлюють. Також, попередньо, є постраждалі - додав голова Сумської ОВА.

За його словами, усі наслідки атаки уточнюються.

Обстріли Сумщини: п'ятеро поранених та значні руйнування