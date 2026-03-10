$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
15:44 • 2940 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 7712 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 10642 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 18127 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 22509 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 34694 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 45678 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 51606 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 83927 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53474 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Ворог атакував керованими авіабомбами підприємство на Сумщині, є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 1854 перегляди

Ворог атакував керованими авіабомбами Глухівську громаду. Унаслідок удару по підприємству загинув цивільний чоловік, також попередньо є постраждалі.

Ворог атакував керованими авіабомбами підприємство на Сумщині, є загиблий та поранені

Армія рф атакувала підприємство на Сумщині керованими авіабомбами, один чоловік загинув, є постраждалі. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Григоров, сьогодні ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Глухівській громаді. 

На жаль, унаслідок удару на одному з підприємств загинув цивільний чоловік. Він отримав травми, несумісні з життям. Особу наразі встановлюють. Також, попередньо, є постраждалі 

- додав голова Сумської ОВА.

За його словами, усі наслідки атаки уточнюються. 

Обстріли Сумщини: п'ятеро поранених та значні руйнування09.03.26, 07:40 • 5180 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Сумська область