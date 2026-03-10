Враг атаковал управляемыми авиабомбами предприятие на Сумщине, есть погибший и раненые

Армия рф атаковала предприятие в Сумской области управляемыми авиабомбами, один человек погиб, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Как сообщил Григоров, сегодня враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Глуховской общине.

К сожалению, в результате удара на одном из предприятий погиб гражданский мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность сейчас устанавливают. Также, предварительно, есть пострадавшие - добавил глава Сумской ОВА.

По его словам, все последствия атаки уточняются.

