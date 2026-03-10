$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
15:44 • 2698 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:25 • 7238 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
14:11 • 10534 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 18023 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27 • 22417 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 34596 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 45595 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 51595 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 83925 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53468 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
Враг атаковал управляемыми авиабомбами предприятие на Сумщине, есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 1848 просмотра

Враг атаковал управляемыми авиабомбами Глуховскую громаду. В результате удара по предприятию погиб гражданский мужчина, также предварительно есть пострадавшие.

Враг атаковал управляемыми авиабомбами предприятие на Сумщине, есть погибший и раненые

Армия рф атаковала предприятие в Сумской области управляемыми авиабомбами, один человек погиб, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Как сообщил Григоров, сегодня враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Глуховской общине. 

К сожалению, в результате удара на одном из предприятий погиб гражданский мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность сейчас устанавливают. Также, предварительно, есть пострадавшие 

- добавил глава Сумской ОВА.

По его словам, все последствия атаки уточняются. 

Обстрелы Сумщины: пятеро раненых и значительные разрушения09.03.26, 07:40 • 5178 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Сумская область