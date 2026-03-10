Враг атаковал управляемыми авиабомбами предприятие на Сумщине, есть погибший и раненые
Киев • УНН
Враг атаковал управляемыми авиабомбами Глуховскую громаду. В результате удара по предприятию погиб гражданский мужчина, также предварительно есть пострадавшие.
Армия рф атаковала предприятие в Сумской области управляемыми авиабомбами, один человек погиб, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Детали
Как сообщил Григоров, сегодня враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Глуховской общине.
К сожалению, в результате удара на одном из предприятий погиб гражданский мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность сейчас устанавливают. Также, предварительно, есть пострадавшие
По его словам, все последствия атаки уточняются.
