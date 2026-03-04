$43.450.22
Ексклюзив
13:52 • 3658 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 6564 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 15742 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 43480 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 72928 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 62044 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 65525 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 60835 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34504 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28535 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
Ворог атакував Дніпро, наслідки уточнюються

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Війська рф завдали удару по Дніпру. За попередніми даними, постраждалих немає, наслідки атаки уточнюються.

Ворог атакував Дніпро, наслідки уточнюються

Армія рф атакувала Дніпро, наслідки уточнюються. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Ворог завдав удару по Дніпру.  Попередньо, ніхто не постраждав.  Наслідки атаки уточнюються 

- повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Ганжа додав, що в області триває повітряна тривога. До відбою залишайтеся у безпечних місцях.

Додамо

У Повітряних силах раніше попередили про загрозу балістики, а також про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

рф може зосередити основний удар на Дніпро у 2026 році - Філатов03.03.26, 13:51 • 3648 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Дніпро (місто)
Повітряні сили Збройних сил України