Ворог атакував Дніпро, наслідки уточнюються

Армія рф атакувала Дніпро, наслідки уточнюються. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Ворог завдав удару по Дніпру. Попередньо, ніхто не постраждав. Наслідки атаки уточнюються - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Ганжа додав, що в області триває повітряна тривога. До відбою залишайтеся у безпечних місцях.

У Повітряних силах раніше попередили про загрозу балістики, а також про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

