Ворог атакував Дніпро, наслідки уточнюються
Київ • УНН
Війська рф завдали удару по Дніпру. За попередніми даними, постраждалих немає, наслідки атаки уточнюються.
Армія рф атакувала Дніпро, наслідки уточнюються. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
Ворог завдав удару по Дніпру. Попередньо, ніхто не постраждав. Наслідки атаки уточнюються
Ганжа додав, що в області триває повітряна тривога. До відбою залишайтеся у безпечних місцях.
Додамо
У Повітряних силах раніше попередили про загрозу балістики, а також про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.
